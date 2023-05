Fla de Sampaoli melhora, mas passa em branco pela 1ª vez e incomoda técnico

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Apesar de encurralar o Fluminense em clássico quente da Copa do Brasil que acabou 0 a 0, o Flamengo passou em branco pela primeira vez sob o comando de Jorge Sampaoli.

O Rubro-Negro não marcou um gol pela primeira vez em dez jogos. A última vez que o Fla não havia balançado as redes ocorreu no dia 13 de abril, quando a equipe perdeu por 2 a 0 para o Maringá -justamente na fase anterior do torneio e ainda sem o argentino.

Desde então, o time foi comandado por Sampaoli em nove oportunidades: neste período, que inclui a partida de ontem, os flamenguistas marcaram 20 gols e sofreram outros 12.

Mesmo não vazando o rival no clássico, o desempenho da equipe foi considerado bom pelo técnico. Ele ressaltou o "protagonismo" do Flamengo diante do Fluminense durante os 90 minutos.

Apesar disto, Sampaoli admitiu incômodo pelo fato de não ver a atuação rubro-negra traduzida em gols. O técnico ainda disse que é necessário trabalhar a parte ofensiva.

O argentino ainda minimizou a ausência de Pedro ao abordar o problema -o atacante se machucou contra o Goiás e não atuou nesta terça (16).

Incomoda o fato de o time não ganhar com tanto domínio contra um rival que está passando um momento muito importante no Brasil. Temos que trabalhar muito as jogadas ofensivas e tentar ter mais qualidade na definição. O Fluminense teve muito volume e gente dentro da área, e passar por isso é difícil. O Flamengo teve muitas finalizações e, lamentavelmente, não teve contundência" Sampaoli, em entrevista coletiva após o 0 a 0 contra o Fluminense

O Flamengo do ofensivo Sampaoli volta a campo no domingo (21), quando encara o Corinthians, no Rio de Janeiro, pelo Campeonato Brasileiro. O jogo ocorre às 16h (de Brasília).