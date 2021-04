Fla arranca empate com gols de Pedro e se livra de derrota para Portuguesa

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Já classificado para a semifinal do Carioca, o Flamengo passou sufoco mas empatou na noite deste sábado (17) por 2 a 2 contra a Portuguesa, no Luso-Brasileiro. Mauro Silva e Romarinho abriram o placar para os donos da casa, mas Pedro marcou duas vezes para deixar tudo igual.

O duelo teve um "vitorioso" em cada uma das metades da partida, já que a Lusa foi a dona do primeiro tempo, porém viu o rival vir com tudo para diminuir o prejuízo na metade final.

Com a vaga no Estadual já carimbada, o Fla se prepara para iniciar a Libertadores. Na terça (20), o Rubro-negro pega o Vélez Sarsfield, às 21h30, no José Amalfitani.

Muito organizada e disposta a atacar o Flamengo, a Portuguesa não abdicou em momento algum do desejo de vencer. Com bom jogo de aproximação e uma equipe disciplinada taticamente, o time deu poucos espaços e foi soberana, especialmente nos primeiros 45 minutos. Após o rival aumentar a pressão e partir com tudo para o ataque, a Lusa sentiu o sufoco e não conseguiu segurar o Rubro-negro. Além da subida do adversário, a equipe perdeu rendimento físico e cansou.

Aos 12 do primeiro tempo, Mauro Silva acertou uma bomba e abriu o placar. Aos 27, Romarinho aproveitou sobra e concluiu para ampliar. Aos 10 do segundo tempo, Pedro deu um leve toque para diminuir. Aos 17, Pedro deixou tudo igual.

Suspenso do jogo contra o Vélez, o zagueiro Rodrigo Caio foi o único titular a iniciar o jogo. O jogador, que ainda busca sua melhor forma, sentiu o campo pesado e jogou apenas o primeiro tempo. Ele foi substituído por Bruno Viana, que formou dupla com Gustavo Henrique.

PORTUGUESA

Negueti; Watson (Sidney), Muniz, Pedro, Guerra, Luiz Gustavo (Muniz); Wellinton Cezar, Romarinho, Mauro Silva e Cafú (Pernão); Chay e Emerson Carioca (Douglas Eskilo). Técnico: Felipe Surian.

FLAMENGO

Hugo; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Rodrigo Caio (Bruno Viana) e Renê; João Gomes (Thiaguinho), Hugo Moura, Pepê (Max) e Vitinho (Mateus Lima); Michael e Pedro (Rodrigo Muniz). Técnico: Rogério Ceni.

FICHA TÉCNICA

PORTUGUESA 2x2 FLAMENGO

Competição: Campeonato Carioca, décima rodada

Data: 17 de abril de 2021, sábado Horário: 21h05 (de Brasília)

Local: Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Rafael Martins de Sá

Assistentes: Daniel do Espírito Santo Parro e Fabiana Nóbrega Pitta

Cartões amarelos: Luiz Gustavo, Emerson Carioca, Pedro, Negueti (POR); Gustavo Henrique, João Gomes (FLA).

Gols: Mauro Silva, da Portuguesa-RJ, aos 12 minutos do primeiro tempo; Romarinho, da Portugue-RJ, aos 27 minutos do primeiro tempo; Pedro, do Flamengo, aos 10 minutos do segundo tempo, e aos 17 minutos do segundo tempo.