Fisiculturista mais velho do mundo tem 90 anos, malha todo dia e posou nu

Jim Arrington tem uma dieta rica e controlada com muita proteína, gorduras saudáveis e pouco carboidrato. Seus alimentos preferidos são queijo ricota, bifes de carne e frango, e peixes com salada. Ele também revelou que bebe bastante leite, tendo consumido litros por dia quando jovem.

"Eu me mantive nisso por mais de 75 anos porque ainda sou orientado para objetivos. Outra coisa [que me mantém treinando] é que, por algum motivo, e não consigo entender, as pessoas parecem se inspirar em mim."

ARACAJU/SE - O americano Jim Arrington foi considerado em 2018 pelo "Livro dos Recordes" (Guiness Book) o fisiculturista mais velho do mundo. Ele tem hoje 90 anos e posou nu para a revista masculina Men's Health em setembro do ano passado.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.