Final da Taça Rio vira teste fiel à Série B para Botafogo e Vasco

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Rebaixados juntos para a Série B do Campeonato Brasileiro na temporada passada, Botafogo e Vasco passam por um processo de reconstrução e, coincidentemente, farão a final da Taça Rio, com jogo de ida marcado para às 11h05 deste domingo (16), no Engenhão.

Apesar de ser uma espécie de torneio de consolação do Campeonato Carioca, a disputa pelo troféu servirá como um teste fiel para os rivais visando a disputa da competição nacional que se inicia ainda este mês, na busca pelo retorno à elite do futebol brasileiro.

Na fase classificatória do Estadual, o Vasco terminou em quinto e o Botafogo em sétimo. Com isso, foram eliminados, mas garantiram vaga nas semifinais da Taça Rio. Nelas, vascaínos superaram o Madureira, enquanto botafoguenses bateram o Nova Iguaçu. Quando se enfrentaram, ficaram no 1 a 1 em São Januário.

Diante dos outros rivais considerados grandes, o Vasco teve um desempenho melhor, vencendo o Flamengo titular por 3 a 1 e empatando com o Fluminense em 1 a 1. Já o Botafogo perdeu para o adversário rubro-negro por 2 a 0 e para os tricolores por 1 a 0.

Na Copa do Brasil, o clube cruzmaltino segue vivo, estando na terceira fase —pela qual enfrentará o Boavista— após eliminar os mineiros Caldense e Tombense. Já o time alvinegro teve uma eliminação precoce, quando caiu para o ABC na segunda fase, o que torna ainda mais importante a Taça Rio.

Isso porque a Ferj (Federação de Futebol do Rio de Janeiro) prevê uma premiação de R$ 1 milhão para quem levar o título do torneio. O Vasco, em dura crise financeira assim como o rival alvinegro, também mira a bonificação em dinheiro.

Na última vez que os rivais decidiram a Taça Rio, o Vasco levou a melhor, faturando-a em 2017. Agora eles fazem um reencontro em dois jogos. A partida de volta, desta vez com mando dos vascaínos, ocorrerá no sábado seguinte (22).

Estádio: Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: 11h05 (de Brasília) deste domingo (16)

Árbitro: Rafael Martins de Sá

Transmissão: TV Record (p/ parte do Brasil), Carioca Play, Botafogo TV e Vasco TV