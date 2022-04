'Final da Champions é muito melhor que de Copa', diz Benjamin Back

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O apresentador Benjamin Back prefere assistir à uma final de Liga dos Campeões à decisão da Copa do Mundo. Com dois Mundiais no currículo, Benja afirmou em entrevista ao podcast "Podpah" que os jogos da principal competição europeia superam os de seleções.

Para Benja -que assistiu em Wembley (ING) à final entre Barcelona e Manchester United- o nível das partidas da Champions é superior aos da Copa do Mundo.

"Final de Champions League é muito melhor que final de Copa. Champions inteira é melhor que Copa, porque o nível dos jogos é melhor. É muito melhor, cara. (...) Qualquer jogo que você for ver de Real Madrid, Bayern, Manchester City já é legal", opinou o apresentador do SBT.

"A maioria dos jogos da Copa do Mundo são chatos. Eu fui ver Brasil e Suíça, em 2018. Um jogo chato, a Suíça com 11 caras atrás. Não tinha jogo", completou.

A experiência em Wembley foi tão marcante que fez Benja colocar a Inglaterra como país do futebol. O que surpreendeu o apresentador foi ver o estádio lotado tanto na final da Champions quanto na decisão da segunda divisão inglesa, disputada no mesmo estádio, no dia seguinte.

"Inglaterra é o país do futebol. O Brasil é o país do jogador de futebol. É diferente. O país do futebol é a Inglaterra".