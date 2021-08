Fim da Era Gasol: Pau e Marc anunciam aposentadoria da seleção espanhola

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Espanha foi eliminada no basquete masculino das Olimpíadas para os Estados Unidos nesta terça-feira (3), e a derrota marcou o fim do longo casamento da seleção europeia com os irmãos Gasol. São 20 anos desde que Pau começou a defender o país e 15 anos desde que seu irmão Marc ser convocado pela primeira vez.

Aos 41 anos, Pau Gasol, que atualmente joga pelo Barcelona, colocou em dúvida também sua sequência no clube catalão. "Independentemente do resultado final, é o último jogo com esta grande equipe. Uma pena não ter podido vencer. Agora vou desconectar e falar com minha família se vale a pena seguir jogando basquete, ou se deveria passar a buscar outros desafios", disse o ídolo do Los Angeles Lakers.

Na NBA, Pau foi bicampeão com o time de Los Angeles ao lado de Kobe Bryant. Já pela Espanha, o Gasol mais velho levou sua seleção ao pódio olímpico em três oportunidades, com pratas em Pequim e Londres e bronze no Rio. O maior feito, no entanto, foi o título mundial em 2006.

Já Marc Gasol, que defende os Lakers desde 2020, quando saiu do Toronto Raptors após ser campeão da NBA, se aposenta apenas da seleção. "É o momento de sair de cena, que temos ocupado por muitos anos. Tivemos muita sorte, mas é o momento de deixar a nova geração subir, aproveitar e ter sua própria experiência".

Pela Espanha, Marc não chegou a participar do Mundial em 2006, mas foi prata em Pequim e Londres ao lado do irmão mais velho. Em 2016, machucado, ficou de fora das Olimpíadas.