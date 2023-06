Filipinho inflama Saquarema com classificação no surfe

SAQUAREMA, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Tricampeão em Saquarema (RJ), Filipe Toledo inflamou a torcida que lota as areias da Praia de Itaúna no primeiro dia de competição do Mundial de surfe. O brasileiro venceu sua bateria e avançou direto para as oitavas de final.

O QUE ACONTECEU

Filipinho bateu o compatriota Samuel Pupo na terceira bateria da rodada de abertura. Toledo somou 14,53, contra 14,50 de Samuel —que, inclusive, teve a melhor nota da bateria. Callum Robson (13,83) foi o último colocado.

Filipe Toledo é um dos que têm sido mais idolatrado e reverenciado pelos torcedores em Saquarema. Como de costume, ele "chamou a galera" em diversos momentos de sua prova e inflamou os fãs na Praia de Itaúna.

"Gosto de trazer a galera comigo. Traz uma energia extra. Tenho só que agradecer, amo essa energia de Saquarema, essa vibe da galera gritando. É um combustível para mim que, quando entro lá, quero dar o meu melhor, ouvir a galera gritando, curtindo, ver o sorriso de cada um é bem legal", disse.

Filipinho tem travado um duelo particular na temporada com o americano Griffin Colapinto, que é o líder do ranking. O brasileiro está em segundo, bem colado na pontuação e o venceu na etapa anterior, em El Salvador, onde foi campeão. Ele pode obter a lycra amarela (dada aos primeiros colocados) caso vença em Saquarema.

"Em El Salvador acabei vencendo o Griffin, que é o líder do ranking. Então, estou num momento bom para poder dar o meu máximo e conseguir a lycra amarela. É um passo de cada vez. Tenho treinado bastante, minhas pranchas estão muito boas, então é só aproveitar o processo e fazer acontecer", afirmou.

Griffin Colapinto ficou em último em sua bateria e caiu para a repescagem da etapa em Saquarema.