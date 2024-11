Filipe Luís elogia Gabigol e diz que atacante 'está eternizado' no Flamengo

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Filipe Luís, técnico do Flamengo, rasgou elogios a Gabigol e ressaltou que o atacante "é um ídolo eterno" do clube.

"É um cara decisivo, que foi muito importante para a gente. Que possa sair por cima, com uma despedida fabulosa porque ele merece. Um menino que cresceu, evoluiu, como jogador e pessoa, e sai daqui um homem, um ídolo. Está eternizado no museu do Flamengo para a eternidade", disse.

O QUE ACONTECEU

Filipe Luís comentou a saída de Gabigol em entrevista coletiva após o título da Copa do Brasil. O atacante revelou que não vai permanecer em entrevista ainda no gramado, momentos após o apito final.

O treinador lembrou que o atacante foi decisivo na competição. O camisa 99 marcou dois gols na vitória por 3 a 1 no jogo de ida, no Maracanã. O Rubro-Negro venceu a volta por 1 a 0 e conquistou o penta.

"Merece sair por cima, sendo o verdadeiro protagonista desta grande decisão. Fez dois gols e participou do primeiro, e nos deu a vantagem de chegar aqui, em um estádio tão difícil, com um resultado confortável, digamos, nas mãos. Jogador grande, histórico, lenda, é um ídolo eterno do clube", falou o treinador.

Filipe Luís foi companheiro e técnico de Gabigol. O ex-lateral integrou o elenco do Fla ao lado do atacante de 2019 até o ano passado, quando se aposentou. Juntos, ganharam duas Libertadores e dois Brasileiros, dentre outros títulos.

O técnico fez um pedido por uma "despedida fabulosa". Filipe avaliou que, apesar de alguns obstáculos na trajetória no clube, a história do jogador na Gávea não será apagada.

"Por mais que aconteceram algumas coisas durante essa trajetória, não vão apagar a história e tudo que ele fez pelo clube. É um cara decisivo, que foi muito importante para a gente. Que possa sair por cima, com uma despedida fabulosa porque ele merece", afirma Filipe Luís.