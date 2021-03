Filipe Luís diz que pediu para árbitro não expulsar Rodinei em decisão do Brasileiro

O jogador do Flamengo afirmou que a jogada poderia ter significado uma séria lesão, o que prejudicaria sua carreira, mas que não considera que houve maldade no lance e disse estar aliviado por Rodinei não ter sido penalizado por torcedores pela expulsão.

Na súmula da partida ocorrida em 21 de fevereiro, Claus escreveu que expulsou Rodinei "por jogo brusco grave, atingindo com as travas da chuteira a perna de seu adversário, [...] torcendo o tornozelo e colocando em risco a integridade física de seu adversário".

"Rodinei é muito meu amigo. Amo esse cara, me deu muitas alegrias, ganhei título com ele. Quando ele pisou no meu tornozelo, eu sabia que ele ia ser expulso, porque ele pisou muito no meu tornozelo. A primeira reação foi falar para o juiz não expulsar, porque eu sabia que não foi na maldade. A gente falou para ele. Mas ele foi no VAR, analisou e decidiu expulsar. Quem sou eu para falar o contrário?", disse Filipe Luís ao TNT Sports nesta quarta (17).

