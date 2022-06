Filhos de Pippen e Shaq fecham com os Lakers para próxima temporada da NBA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Draft da NBA aconteceu na noite desta quinta-feira (23), no Barclays Center, no Brooklyn. O Lakers, que teve a 35ª escolha, selecionou Max Christie. Após o fechamento, a equipe de Los Angeles, segundo o As, assinou contratos com dois atletas que não foram draftados, mas que possuem sobrenomes muito conhecidos no mundo do basquete: os filhos de Scottie Pippen e Shaquille O'Neal.

O contrato de Pippen Jr. é de mão dupla. O jovem, que tem 21 anos, poderá alternar a equipe com a G-League, que é a liga de desenvolvimento da NBA. Ele é armador e, nas duas últimas temporadas, teve média de mais de 20 pontos. Em chutes de três, o aproveitamento é de 34,3%.

Shareef O'Neal tem a 'vantagem' de ser filho de um ídolo da franquia. Ele atuou recentemente em testes no pré-draft e se comprometeu a jogar a Summer League. O jovem é ala/pivô, e já se mostrou empolgado em atuar pela equipe.

"Fiquei atordoado com a poeira das estrelas. Foi incrível vestir aquele uniforme, como se eu tivesse nascido para jogar no Lakers. Cresci torcendo por esse time, então isso é um sonho, uma grande honra. É o time em que meu pai ganhou anéis", disse.

Com 22 anos, Shareef teve de 'peitar' o pai para seguir no basquete, mas garantiu que tudo está certo na relação entre ambos. "Ele queria que eu ficasse na universidade. Eu queria mais que isso", disse.

"Passei por algumas coisas pelas quais ele não passou. Ele foi a escolha número 1 no Draft. Eu meio que tive que lutar para chegar aqui. Eu tive que lutar muito. Eu tive que passar por algumas coisas últimos quatro anos - lesões nos pés, cirurgias cardíacas - e eu realmente não pareço estar na sombra dele", completou.