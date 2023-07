Filho do craque amazonense Marcelo Madona, Léo dos Reis se despede do Monza

Manaus/AM - O atacante Léo dos Reis, filho de Marcelo Madona, amazonense que foi campeão do mundo de futsal com a seleção espanhola, se despediu recentemente do Monza, da Itália. Durante sua passagem pelo clube, ele se destacou como o grande protagonista na conquista do título da segunda divisão Sub-19 de futebol, marcando 16 gols e fornecendo 11 assistências em 34 jogos.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.