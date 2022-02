Filho de Ronaldinho não renova contrato e deixa o Cruzeiro após quatro anos

BELO HORIZONTE, MG (UOL-FOLHAPRESS) - Filho do craque Ronaldinho Gaúcho, o atacante João Mendes não renovou contrato com o Cruzeiro e está fora do clube mineiro. Foram quase quatro anos nas categorias de base da equipe celeste, entre maio de 2018 e o início de 2022. O garoto de 17 anos chegou ao time aos 13 e a não continuidade do vínculo foi uma opção da direção cruzeirense.

Em função da carreira como jogador de futebol, João Mendes morava em Belo Horizonte com a mãe Janaína Natielle Mendes, ex-bailarina do Faustão. Sem vínculo com o Cruzeiro, o filho de Ronaldinho Gaúcho até já retornou para o Rio de Janeiro. O futuro do atleta ainda não está definido.

A informação da saída de João Mendes do Cruzeiro foi divulgada pelo ge e confirmada pelo UOL Esporte. Não renovar com João Mendes é apenas mais uma das mudanças recentes na base do clube. Desde que o futebol celeste foi comprado por Ronaldo, a Raposa tem passado por uma série de alterações que vão além da equipe profissional.

Roberto Braga foi contratado como diretor das categorias de base com a missão de reformular todo o departamento. Entre as mudanças já feitas está também a saída do ex-volante Leandro Guerreiro, que por alguns anos foi auxiliar técnico nas categorias inferiores da Raposa. O jogador que defendeu o Cruzeiro no começo da década passada estava na comissão técnica do time sub-20.