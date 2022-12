Filho de Pelé, Edinho diz que gostaria de estar com o pai no hospital

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Técnico do Londrina, Edinho concedeu entrevista coletiva na quinta-feira (22) e falou sobre a dor que sente ao estar distante do pai, que está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para tratar um câncer de cólon.

"Até aproveito para dirigir a palavra a todos. Primeiro agradecer muito todo o carinho, todas as mensagens, todos os recados, todas as orações que, eu falo em nome da família toda, viemos recebendo. Com certeza está sendo canalizado tudo para ele, para nosso rei, nosso ídolo máximo. Só temos que agradecer.", diz Edinho

Atualmente Edinho comanda o Londrina na pré-temporada e busca informações do pai através das duas irmãs que estão em São Paulo. O filho de Pelé foi anunciado como novo técnico do clube no fim de novembro, depois de conseguir bons resultados à frente do time sub-20.

Há duas semanas, Edinho compartilhou nas redes sociais uma foto de infância ao lado de Pelé, com a seguinte mensagem. "Se não foram muitas lições, talvez, porque a vida não permitiu... Foram muitos exemplos... Obrigado por tudo... Força, meu pai... Meu Rei."

Pelé

Segundo boletim médico do Hospital Albert Einstein divulgado na quarta-feira (21), houve uma progressão da doença oncológica. De acordo com Dra. Maria Ignez Braghiroli, médica oncologista e diretoria da Sociedade Brasileira de Oncologia (SBOC), o termo significa que a doença está em crescimento.

Pelé vai passar o Natal no hospital, segundo comunicou uma de suas filhas nas redes sociais.

"Nosso Natal em casa foi suspenso. Decidimos com os médicos que, por várias razões, é melhor ficarmos por aqui mesmo", escreveu Kelly Nascimento.

Hoje é o 24º dia de internação do Rei do Futebol no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde ele deu entrada em 29 de novembro para uma reavaliação do tratamento por quimioterapia. Ele está com 82 anos.

A íntegra do boletim médico

Internado desde 29 de novembro para uma reavaliação da terapia quimioterápica para tumor de cólon e tratamento de uma infecção respiratória, Edson Arantes do Nascimento apresenta progressão da doença oncológica e requer maiores cuidados relacionados às disfunções renal e cardíaca. O paciente segue internado em quarto comum, sob os cuidados necessários da equipe médica.