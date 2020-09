Filho de Michael Schumacher vence prova da Fórmula 2 na Itália

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de largar muito bem e saltar de sétimo para segundo colocado, Mick Schumacher venceu a primeira corrida da Fórmula 2 no GP da Itália, realizada neste sábado (5), em Monza, O jovem alemão de 21 anos é filho do heptacampeão de F1 Michael Schumacher.

A vitória veio depois de boa disputa com Callum Ilott. Schumacher estava colado no adversário, e conseguiu levar vantagem depois que Ilott teve um problema no pit stop.

O GP da Itália é o principal da Fórmula 2, que habitualmente tem duas corridas por fim de semana. A segunda prova, mais curta, acontece neste domingo (6), na parte da manhã.

"Foi ótimo! O ritmo que tivemos foi muito bom, mas tenho que agradecer à minha equipe por colocar o carro em forma", afirmou o filho de Schumacher após cruzar em primeiro.

É a primeira vitória de Mick nesta que é a corrida mais longa da F2. É apenas o segundo ano do piloto na categoria.

Tanto Schumacher, como Ilott, principais nomes da corrida deste domingo, são crias da Academia da Ferrari. Vale destacar que Mick está cotado para ir para a Fórmula 1 no ano que vem, pilotando uma Alfa Romeo.

Com a vitória, Mick Schumacher sobe para terceiro no campeonato, com 131 pontos. Ilott e Robert Shwartzman, outro piloto da Academia da Ferrari, somam 134 pontos cada na liderança.