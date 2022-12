Filho de jogador croata consola Neymar após eliminação do Brasil na Copa

Depois de frustrações em 2014 e em 2018, ele termina 2022 com mais um trauma após a eliminação diante da Croácia, novamente nas quartas de final, assim como foi contra a Bélgica, no Mundial da Rússia, há quatro anos.

O gesto de carinho do garoto com o camisa 10 da seleção brasileira aconteceu ainda no gramado e foi registrado pelos fotógrafos. A imprensa croata confirmou que o menino é filho de Perisic, que joga no Tottenham da Inglaterra.

SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Neymar chorou depois da eliminação do Brasil na Copa do Mundo 2022, nesta sexta-feira (9), e foi consolado pelo filho de Perisic, um dos jogadores mais experientes da seleção europeia que avança para a semifinal.

