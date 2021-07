Filho de Hortência, João Victor é o primeiro brasileiro na Vila Olímpica

O cavalo de João Victor, o puro-sangue Escorial Horsecampline, teve de cumprir quarentena em Aachen, na Alemanha, e vai se encontrar com o atleta diretamente no Japão.

João Victor Marcari Oliva, é filho da ex-jogadora de basquete Hortência com o milionário José Victor Oliva. Em sua segunda disputa de Olimpíada, ele será o cavaleiro titular do Brasil na competição. Pedro Tavares de Almeida será o reserva.

