Filha de Pelé sobre internação: "Acompanhando esse câncer que ele tem"

SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Pelé voltou a ser internado no Hospital Albert Einstein, na zona Sul da cidade de São Paulo. Entretanto, Flávia Arantes, sua filha, minimizou o quadro e tentou amenizar a preocupação dos fãs por meio de um posicionamento nas redes sociais. Aos 82 anos, o Rei está passando por novos exames de rotina após ser diagnosticado com câncer de intestino.

"Está uma confusão porque meu pai foi para o Einstein fazer exames. Peço desculpas por conta dessa mídia do mal que fica antecipando e criando fatos que não existem, que a gente nem está sabendo. Mas ele está, sim, fazendo exames como sempre. Acompanhando a evolução desse câncer que ele tem", disse.

"Então, vamos manter essa energia, energia de Copa do Mundo, que ele ama e precisa. Super obrigada pelo carinho e preocupação. Mas mais razão e menos emoção", completou.

De acordo com os médicos procurados pela reportagem, em caso de pacientes como Pelé a família é acionada pelo hospital diretamente pela equipe que trabalha com o Rei. Na sequência, se investiga o motivo da instabilidade no quadro clínico, portanto se há febre, desidratação ou coisa do tipo.

Por conta do câncer localizado no intestino, Pelé deverá ser submetido a exames de sangue e imagem, para apurar mais a fundo se existe edema, inchaço ou inflamação. Além de descartar a possibilidade de cirurgia.

"Como é um paciente oncológico, tem sempre de levantar o estado geral", disse um dos médicos para a reportagem.

Além de Flávia Arantes, Kelly, outra filha do Atleta do Século, também se posicionou em suas redes para tranquilizar aos fãs e admiradores de Pelé. Ela ressaltou que "não tem surpresa e nem emergência", no caso.

Pelé foi diagnosticado com câncer em setembro de 2021, ao fazer exames de rotina no mesmo hospital em que está internado hoje. Na ocasião ele passou por cirurgia para retirada do tumor e voltou para casa depois de um mês. Desde então ele faz tratamento quimioterápico, tendo que voltar ao hospital todo os meses para fazer exames periódicos de acompanhamento. Segundo a família, são estes exames o motivo da internação desta semana.

Rei tem câncer no cólonEm setembro de 2021, Pelé foi ao hospital fazer seus exames de rotina anuais, que estavam atrasados por causa da pandemia. Durante a bateria de testes, os médicos descobriram um tumor no cólon direito, na região do intestino grosso, e então foi decidido pela operação.

O Rei do Futebol foi diagnosticado com uma infecção urinária em fevereiro desde ano, durante outra bateria de exames de rotina. Ficou internado por duas semanas até ser curado e receber alta.

Antes do câncer, nos últimos anos Pelé já havia passado por algumas cirurgias no quadril e por outros problemas de saúde, o que dificulta principalmente sua locomoção. Seu filho Edinho chegou a dizer que as limitações teriam deixado o Rei deprimido. De modo geral, desde a pandemia o tricampeão mundial tem diminuído suas aparições públicas.