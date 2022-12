Filha de Pelé se manifesta nas redes sociais e pede mais razão e menos emoção

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Flávia Arantes do Nascimento, filha de Pelé, publicou um vídeo nas redes sociais falando sobre a internação de seu pai, que trata de um câncer no cólon.

Pelé foi internado na manhã desta quarta-feira (30) no Hospital Albert Einstein, no Morumbi, zona oeste de São Paulo. Segundo o boletim médico divulgado na tarde de quarta-feira (30), o Rei do Futebol, de 82 anos, está com pleno controle das funções vitais e condição clínica estável.

"Está uma confusão porque meu pai foi para o Einstein fazer exames. Peço desculpas por conta dessa mídia do mal que fica antecipando e criando fatos que não existem, que a gente nem está sabendo. Mas ele está, sim, fazendo exames como sempre. Acompanhando a evolução desse câncer que ele tem. Então, vamos manter essa energia, energia de Copa do Mundo, que ele ama e é o que ele precisa precisa. Super obrigada pelo carinho e preocupação. Mas, mais razão e menos emoção", diz Flávia em vídeo no Instagram.

Kely Nascimento, outra filha de Pelé, que mora nos Estados Unidos, também publicou nesta quinta-feira (1º) um novo post no Instagram com uma foto da família reunida.

"Em momentos como esse, e na verdade todos na vida, eu reconheço com gratidão que esse meu mundo seria intolerável, insuportável, inavegável, sem essas pessoas", diz a legenda.