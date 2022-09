Figurinhas do álbum da Copa mudam de cor em diferentes países

Nos países sem filiais da Panini, os envelopes e a parte externa do álbum têm variações. Além disso, a disposição das figurinhas dentro do álbum também sofreram alterações.

Funciona da seguinte forma: os países com figurinhas com fundo azul e roxo têm filiais da Panini, casos de Brasil, Chile e México.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O álbum da Copa do Mundo foi lançado na segunda quinzena do mês de agosto com 670 figurinhas necessárias para você completar sua coleção. A cor delas no Brasil —que dividiu a opinião dos fãs— tem um fundo azul e roxo, mas esse não é um padrão para todos os outros países.

