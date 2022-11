Fifa revela uniforme que Brasil usará nos três primeiros jogos da Copa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Fifa revelou nesta sexta (18) o uniforme que o Brasil usará nos três jogos da fase de grupos da Copa do Mundo do Qatar.

Na estreia, marcada para a próxima quinta (24), às 16h (de Brasília), contra a Sérvia, a seleção brasileira jogará com seu uniforme principal (camisa amarela, calção azul e meiões brancos).

O segundo jogo do Brasil é contra a Suíça, no dia 28 de novembro, às 13h (de Brasília). Novamente, o time comandado pelo técnico Tite irá a campo com seu modelo tradicional (camisa amarela, calção azul e meiões brancos).

A mudança no traje será no duelo contra Camarões, o terceiro da fase de grupos, marcado para o dia 2 de dezembro, às 16h (de Brasília). Diante dos africanos, a seleção jogará de camisa azul, calção branco e meiões azuis.

A Copa do Mundo começa no domingo (20), com a cerimônia de abertura às 11h (de Brasília), seguida do jogo entre Qatar e Equador, às 13h.