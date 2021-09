Fifa proíbe clubes ingleses e russo de escalarem jogadores brasileiros

Jogadores brasileiros que foram convocados por Tite para as Eliminatórias, mas não foram liberados por seus respectivos clubes estrangeiros, não poderão entrar em campo pelos próximos sete dias.

O pedido foi feito pela CBF e atendido pela Fifa. Entre os atletas proibidos de serem escalados estão: Firmino, Alisson, Fabinho (do Liverpool), Raphinha (do Leed United), Malcom e Claudinho (do Zenit), Thiago Silva (do Chelsea), Ederson e Gabriel Jesus (do Manchester City) e Fred (do Manchester City).

A medida vale até o próximo dia 14 e prejudica diretamente o Manchester , o Zenit e o Chelsea que estão com jogos marcados para terça-feira. Os clubes viram a decisão como uma retaliação por terem optado por não liberar os jogadores para as Eliminatórias.

Eles afirmam que vão recorrer e provar que não há base jurídica para tal medida. O Brasil joga novamente nessa quinta-feira (9) e terá como adversário o Peru.