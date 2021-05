Fifa exalta atuação de Fred em vitória do Fluminense

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Após a vitória do Fluminense sobre o River Plate (ARG) por 3 a 1, nesta teça-feira (25), pela Copa Libertadores da América, a Fifa usou suas redes sociais para destacar a atuação do atacante Fred, que brilhou com duas assistências para os primeiros gols do jogo.

Antes dos 30 minutos, mesmo jogando no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, o Fluminense fez 2 a 0, com gols de Caio Paulista e Nenê, que aproveitaram belos passes de Fred. Mais tarde, Girotti, para os donos da casa, e Yago, para o Flu, fecharam o placar.

"Ele foi um artilheiro excepcional por 20 anos. Esta noite, tornou-se um criador de jogadas supremo. Que desempenho inacreditável de Fred e do Fluminense", destacou a conta oficial da Fifa no Twitter.

Com a vitória, o Fluminense garantiu a classificação para as oitavas de final e o primeiro lugar do Grupo D da Libertadores, com 11 pontos. O River Plate, apesar da derrota, também se classificou, com nove pontos, em segundo lugar. Junior Barranquilla (COL), com sete pontos, e Independiente Santa Fe (COL), com três, completaram a chave.