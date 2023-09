Fifa divulga lista do 'The Best'; Ederson é o único brasileiro

Os indicados foram selecionados por um painel de especialistas em futebol que analisou as listas com base nas conquistas dos candidatos durante os respectivos períodos de elegibilidade para o prêmio.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Fifa divulgou, nesta quinta-feira (14), a lista dos jogadores indicados ao prêmio 'The Best'.

