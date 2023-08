Fifa define data do sorteio do Mundial de Clubes de 2023

O sorteio também definirá os possíveis adversários de Manchester City (campeão europeu) e do vencedor da Libertadores deste ano, que já entram nas semifinais do torneio.

No pote das quartas de final estarão: o vencedor do jogo de abertura, León (campeão da Concacaf), Urawa Red Diamonds (campeão asiático) e Al Ahly (campeão africano).

SANTO ANDRÉ/SP - A Fifa anunciou que o sorteio para a definição dos confrontos do Mundial de Clubes deste ano será realizado no dia 7 de setembro.

