Fifa dá alerta para alto risco de briga de torcidas no jogo entre Argentina e México

LUSAIL, QATAR (FOLHAPRESS) - A Fifa deu alerta de alto risco de violência entre torcidas no jogo Argentina e México em comunicado aos patrocinadores na tarde deste sábado (26).

Os organizadores do Mundial informaram no documento que foi pedido reforço de segurança às autoridades do Qatar para a partida que começa às 22h, no horário local (16h no horário de Brasília). A entidade teme o risco de brigas entre torcidas.

Na entrada do estádio Lusail, o controle de segurança é mais rígido do que nos demais jogos desta primeira fase, provocando mais filas do que o normal na entrada do Hospitality, a área dos camarotes VIPs da arena. O número maior de agentes de segurança é visível.

O jogo é de dramático para a Argentina. Se perder, o time de Messi estará precocemente eliminado da Copa do Mundo, sem chances de ir para as oitavas.