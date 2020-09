Fifa cancela Mundial de Clubes devido à pandemia do coronavírus

O Mundial de Clubes de 2020, marcado para dezembro, não será realizado este ano devido à pandemia do coronavírus. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (28) pelo presidente da FIFA, Gianni Infantio.

"Algumas confederações não vão concluir os seus torneios continentes de clubes este ano. Por isso, não será possível manter o plano original. Estamos conversando para fazer [o Mundial de Clubes] no Qatar no próximo ano. Há algumas situações mais importantes do que o futebol, como a saúde, e temos de levar isso em consideração", disse Infantino.

O atual campeão em título é o Liverpool, que derrotou na passada edição o Flamengo, que tinha como técnico o português Jorge Jesus.