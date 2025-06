Fifa anuncia três shows durante o intervalo da final do Super Mundial

A FIFA anunciou que a final do Super Mundial terá show no intervalo com três atrações musicais internacionais: J Balvin (Colômbia), Doja Cat (EUA) e Tems (Nigéria). O formato segue o modelo do Super Bowl e será repetido também na Copa do Mundo de 2026.

A final ocorrerá no dia 13 de julho, às 16h (horário de Brasília), no Estádio MetLife, em Nova Jersey.

O torneio começa no sábado (14), com Inter Miami x Al Ahly, às 21h, no Estádio Hard Rock, em Miami.