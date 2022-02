Fifa anuncia punições à Rússia por conta de guerra com a Ucrânia

O presidente da Federação Polonesa de Futebol criticou as medidas anunciadas pela Fifa e disse considerá-las "totalmente inaceitáveis". "Não estamos interessados em participar desse jogo de aparências. Nossa postura permanece a mesma: a Seleção Polonesa NÃO JOGARÁ com a Rússia, não importa qual seja o nome da equipe", escreveu no Twitter.

"Em relação às próximas eliminatórias da Copa do Mundo da Fifa 2022, a Fifa tomou nota das posições expressas nas mídias sociais pela Federação Polonesa de Futebol, a Associação de Futebol da República Tcheca e a Federação Sueca de Futebol e já dialogou com todos os essas associações de futebol. A Fifa permanecerá em contato próximo para buscar soluções adequadas e aceitáveis em conjunto."

Jogos de competições internacionais que envolvam a Rússia ou seus clubes não poderão ser disputados no país e a Rússia deverá competir sob o nome União de Futebol da Rússia. A federação também determinou que o hino do país não poderá ser tocado e sua bandeira, exibida.

