Fifa antecipa Copa do Mundo no Qatar; entenda o motivo

Com a mudança da data, a Copa terá 29 dias de duração, encerrando no dia 18 de dezembro, no Lusail Stadium.

A antecipação da Copa seria um pedido da organização do Mundial do Qatar, que segundo o site UOL, o país quer que a estreia seja em um evento mais destacado dos outros dias de jogos.

A Copa do Mundo de 2022, que estava prevista para começar no dia 21 de novembro, terá o jogo de estreia entre Qatar e Equador antecipado para o dia 20 de novembro. A Fifa tomou a decisão internamente e deve oficializar nos próximos dias.

