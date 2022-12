Fifa+ analisa cinco nomes para seleção brasileira em 2026

O Fifa+ analisa quem são os jogadores brasileiros que despontam bem e pedem passagem para o próximo ciclo da seleção

Rio de Janeiro/RJ - Chegou ao fim a Copa do Mundo Fifa de 2022, no Qatar, e as seleções começam a olhar para o futuro. Da campeã argentina até aqueles que nem conseguiram vencer, novos nomes entram no radar de olho no ciclo para a edição de 2026, em três anos e meio. No Brasil não é diferente.

A equipe teve nessa Copa seus dois jogadores mais velhos na história dos Mundiais (Thiago Silva, 38, e Daniel Alves, 39), além da incerteza sobre o futuro dos laterais, o volante Casemiro e o atacante Neymar, todos com pelo menos 30 anos de idade.

Ainda que o ciclo mostre que é possível jogar e até ganhar um Mundial com 34 ou 35 anos, com Otamendi e Messi como exemplos na Argentina, é provável que novos nomes sejam integrados com o passar do tempo.

O FIFA+ analisa, então, quem são os nomes que não estiveram no Mundial deste ano, mas largam bem para 2026.

Vanderson, 21 anos

Revelado pelo Grêmio, foi contratado pelo Monaco na temporada passada e assumiu a condição de titular da lateral direita. Em um dos setores mais carentes da Seleção, é aposta quase certa para suprir uma safra que dificilmente chega na próxima Copa do Mundo (Danilo, Daniel e Alves e Fagner, utilizados nas últimas Copas, terão entre 35 e 43 anos em 2026).

André, 21 anos

O volante do Fluminense foi um dos destaques do Fluminense em 2022, ganhando todos os prêmios de melhor da sua posição no último Campeonato Brasileiro. Com qualidade na saída de bola e bom poder de marcação, sua trajetória na Seleção pode ser iniciada no caminho até a próxima Copa do Mundo. Fabinho, 29, e Casemiro, 30, foram os convocados do setor em 2022.

João Gomes, 21 anos

O Flamengo conseguiu retomar o seu domínio continental em 2022 muito graças à força e à qualidade do volante João Gomes. Único titular formado nas categorias de base do clube durante a caminhada para a conquista da Libertadores e da Copa do Brasil, é mais um nome que desponta para aproveitar chances no meio-campo, informa a Fifa.

Marcos Leonardo, 19 anos

Um grande atacante surgido na Vila Belmiro é algo tão comum na história do Brasil que não deveria mais ser tratado como novidade. Aos 19 anos, Marcos Leonardo terminou a temporada 2022 com 25 gols marcados, sendo 21 pelo Santos e outros quatro pela Seleção Sub-20, na qual também é capitão. Pode ser mais um representante da linhagem de Pelé, Coutinho, Edu, Juary, Neymar, Gabigol e tantos outros com a "Amarelinha".

Endrick, 16 anos

Provavelmente a maior promessa brasileira desde o surgimento de Neymar, o centroavante do Palmeiras já tem acordo com o Real Madrid para atuar no gigante espanhol a partir de junho de 2024. Ou seja, chegará a 2026 com duas temporadas completas na Europa. Sua convocação, porém, deve chegar ainda como atleta palmeirense, no qual já se sagrou campeão brasileiro em 2022, com participação decisiva na reta final.