Festa do Corinthians tem zoeira com sósia de Cássio e vaias a ex-presidente

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians celebrou seus 112 anos na noite desta quinta-feira (1º) com um evento para convidados na Neo Química Arena, incluindo shows e presença de jogadores que estiveram em campo há dez anos, em 2012, que foi o tema da festa. O ex-presidente Roberto de Andrade foi vaiado, já Cássio foi ovacionado pelos torcedores presentes —incluindo o sósia dele.

A festa começou pouco depois das 19h10 (de Brasília), uma referência ao ano de fundação do clube. O presidente Duílio Monteiro Alves foi o primeiro a discursar, em seguida chamou ex-presidentes do clube e figuras próximas na política interna, como o presidente do Conselho Deliberativo, Alexandre Husni, e o vice-presidente do CORI, Antônio Rachid. Com todos eles no palco, um grupo de pagode subiu para cantar os parabéns.

Depois do primeiro show, foi a vez de figuras das conquistas de 2012 subirem ao palco. Alessandro, Alex, Cássio, Danilo e Fábio Santos contaram histórias sobre os títulos da Libertadores e do Mundial. Roberto de Andrade também foi perguntado sobre as conquistas, mas começou a ser vaiado logo no "boa noite". Interrompido, ele se contrariou. "Se vocês não quiserem, eu não falo", disse.

SÓSIA DO CÁSSIO GANHA DESTAQUE

Depois de algum constrangimento, o clima melhorou rapidamente quando Cássio pegou o microfone. O goleiro foi ovacionado pelos torcedores presentes, inclusive pelo sósia dele, que foi convidado pelo clube para a festa. O sósia foi chamado para se aproximar do palco, e lá em cima Fábio Santos, ao lado do Cássio "original", não conseguia parar de rir.

Os dois jogadores protagonizaram outro momento pouco depois, porque nem eles nem os outros campeões de 2012 se lembravam direito como comemoraram o título da Libertadores. "Até onde eu lembro, eu estava com a minha família", brincou Fábio Santos. Do lado dele, agora era Cássio quem morria de rir.

Em entrevista depois da participação, Cássio explicou as risadas. "A gente estava tão exausto psicologicamente, que nem lembra direito. Demos risada porque ninguém lembrava. Todos estavam tão felizes que nem lembravam direito". Só feliz, Cássio? "Só feliz, só feliz", riu o goleiro.

O TRAPPER FAVORITO DO PRESIDENTE DO CORINTHIANS

MC Ryan SP foi uma das atrações e esquentou o clima. MC Hariel levantou o público e até provocou Duílio, meio de brincadeira, que "no próximo ano, é para ser a Arena inteira e nós no gramado". A surpresa foi a participação de Veigh, o autor da música "Londres Freestyle", que recentemente foi pedida por Yuri Alberto após três gols marcados pelo Corinthians -na época teve quem acreditou ter sido uma indireta do presidente Duílio Monteiro Alves a Willian, que havia acabado de pedir a rescisão do contrato.

Outro rapper presente foi Ice Blue, também corintiano e estrela dos Racionais MC's, mas ele não cantou. Foi ao palco para anunciar que está à frente de um novo projeto do Corinthians, um podcast chamado Tobogã