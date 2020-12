Ferroviária vence o Bragantino e garante vaga na final feminina do Paulistão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Ferroviária venceu o Red Bull Bragantino na manhã deste domingo (6), pelo placar de 4 a 0, e garantiu vaga na final do Campeonato Paulista de Futebol Feminino.

A partida que deu vitória as Guerreiras Grenás aconteceu na arena Fonte Luminosa, em Araraquara, em São Paulo.

A goleada da Ferroviária sobre o Bragantino foram marcadas por Patrícia Sochor, aos 31 minutos do primeiro tempo; Chu amplio aos 25 minutos do segundo tempo; Aline fez o terceiro, aos 36 minutos do segundo tempo; e Chu, novamente, fechou a conta aos 39 minutos do segundo tempo.

Com a vaga garantida, a Ferroviária espera pela adversária no clássico entre Corinthians e Palmeiras, que vai acontecer no quinta-feira (10). Nesta partida, as corintianas estão com a vantagem após vencer o rival por 1 a 0 no jogo de ida.