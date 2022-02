Ferroviária mira vice-liderança de grupo do Paulista em visita ao Ituano

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Ferroviária busca sua segunda vitória fora de casa no Campeonato Paulista em disputa contra o Ituano, a partir das 20h30 deste sábado (26), no estádio Novelli Júnior, em partida válida pela nona rodada da competição. Com dez pontos, o time de Araraquara está em terceiro lugar no grupo B e disputa vaga nas quartas de final com o São Paulo, em segundo lugar, com 11 pontos. O clube de Itu, por sua vez, que vem de derrota para o São Bernardo, conta com a vitória para manter viva a chance de avançar ao mata-mata -apesar de ser lanterna do grupo C, está a quatro pontos do vice-líder.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Guarani recebe o Santo André neste sábado (26), às 20h30, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, pela nona rodada do Campeonato Paulista. Vice-líder do grupo A, o elenco bugrino tenta repetir o desempenho da vitória por 3 a 0 sobre a Ponte Preta para manter o bom retrospecto contra o clube santo-andreense, derrotado nas duas últimas edições do Estadual. Já o time do ABC Paulista, vice-lanterna geral do torneio, com apenas sete pontos, corre atrás do triunfo após seis rodadas de seca nesta temporada -a última partida vencida pela equipe foi contra o São Bernardo, na terceira rodada.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Ponte Preta visita o Mirassol neste sábado (26), às 18h30, no estádio José Maria de Campos Maia, pela nona rodada do Campeonato Paulista. Em seu primeiro jogo com o técnico Hélio dos Anjos, o time de Campinas tenta quebrar sequência de três derrotas na competição -a última, contra o rival Guarani, resultou na demissão do técnico Gilson Kleina. Já o Mirassol chega a partida com desfalque do zagueiro Rayan, lesionado. O jogador é um dos cinco nomes do elenco mirassolense que já passaram pela Ponte, que também já contou com o comando de Eduardo Baptista, atual técnico do Mirassol.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Botafogo-SP recebe o São Bernardo neste domingo (27), às 20h30, no estádio Santa Cruz, na expectativa de afogar agora no Campeonato Paulista as mágoas da Copa do Brasil, em que acabou eliminado pelo modesto Azuriz-PR ainda na primeira fase, na quarta (23). O time tricolor iniciou a nona rodada na terceira posição do grupo C e ainda segue com chances de ida ao mata-mata, com 12 pontos, três a menos que o vice da chave. A equipe visitante, no entanto, vem embalada por vitória sobre o Ituano e faz campanha surpreendente no Estadual, na liderança do grupo B, com 14 pontos.