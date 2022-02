Ferroviária mira vice-liderança de grupo do Paulista em visita ao Ituano

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Ferroviária busca sua segunda vitória fora de casa no Campeonato Paulista em disputa contra o Ituano, a partir das 20h30 deste sábado (26), no estádio Novelli Júnior, em partida válida pela nona rodada da competição. Com dez pontos, o time de Araraquara está em terceiro lugar no grupo B e disputa vaga nas quartas de final com o São Paulo, em segundo lugar, com 11 pontos. O clube de Itu, por sua vez, que vem de derrota para o São Bernardo, conta com a vitória para manter viva a chance de avançar ao mata-mata —apesar de ser lanterna do grupo C, está a quatro pontos do vice-líder.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Guarani recebe o Santo André neste sábado (26), às 20h30, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, pela nona rodada do Campeonato Paulista. Vice-líder do grupo A, o elenco bugrino tenta repetir o desempenho da vitória por 3 a 0 sobre a Ponte Preta para manter o bom retrospecto contra o clube santo-andreense, derrotado nas duas últimas edições do Estadual. Já o time do ABC Paulista, vice-lanterna geral do torneio, com apenas sete pontos, corre atrás do triunfo após seis rodadas de seca nesta temporada —a última partida vencida pela equipe foi contra o São Bernardo, na terceira rodada.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Ponte Preta visita o Mirassol neste sábado (26), às 18h30, no estádio José Maria de Campos Maia, pela nona rodada do Campeonato Paulista. Em seu primeiro jogo com o técnico Hélio dos Anjos, o time de Campinas tenta quebrar sequência de três derrotas na competição —a última, contra o rival Guarani, resultou na demissão do técnico Gilson Kleina. Já o Mirassol chega a partida com desfalque do zagueiro Rayan, lesionado. O jogador é um dos cinco nomes do elenco mirassolense que já passaram pela Ponte, que também já contou com o comando de Eduardo Baptista, atual técnico do Mirassol.