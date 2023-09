Ferroviária e Corinthians empatam no primeiro duelo pela final do Brasileiro feminino

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ferroviária e Corinthians ficaram no empate em 0 a 0 no duelo de ida pela final do Campeonato Brasileiro feminino de 2023, disputado nesta quinta-feira (7) no estádio Fonte Luminosa, em Araraquara (SP).

O segundo e decisivo confronto está marcado para este domingo (10), a partir das 16h, na Neo Química Arena, em São Paulo. Em caso de nova igualdade, a taça será decidida nos pênaltis.

O primeiro tempo teve o Corinthians com superioridade na posse de bola e a Ferroviária apostando mais em contra-ataques, mas sem nenhuma chance clara de gol para nenhuma das equipes. O maior susto para o time da casa aconteceu aos 25 minutos, quando a goleira Luciana saiu jogando errado e se recompôs a tempo para defender um chute de longe arriscado por Vic Albuquerque.

Na etapa complementar, a equipe alvinegra chegou a balançar a rede, após a atacante Jheniffer receber na área e se livrar da marcação com boa finta individual, mas o gol foi bem anulado pela arbitragem, por impedimento na origem da jogada.

A partida contou com a participação de 9 das 30 jogadoras convocadas para a seleção brasileira na semana passada: Luciana e Eudimilla (Ferroviária); e Lelê, Tamires, Yasmin, Katiuscia, Duda Sampaio, Gabi Portilho e Jheniffer (Corinthians).

Esta foi a primeira convocação após a eliminação precoce do Brasil na Copa do Mundo e o anúncio de Arthur Elias, técnico do time alvinegro, como substituto da sueca Pia Sundhage no comando da seleção. Em busca de seu quinto título brasileiro no clube, o treinador vai acumular os dois cargos até o término da Copa Libertadores, a ser disputada entre os dias 5 e 21 de outubro.

A decisão do Brasileiro feminino de 2023 coloca frente a frente os dois principais vencedores da competição.

Maior campeão da modalidade, o Corinthians luta pelo quinto troféu nacional e o tetracampeonato de forma consecutiva. Já a bicampeã Ferroviária busca sua terceira taça para encurtar essa distância e se isolar ainda mais como segunda equipe mais vitoriosa na competição.

Os últimos anos marcam uma verdadeira hegemonia alvinegra. Desde 2018, apenas a própria Ferroviária conseguiu segurar o favoritismo das adversárias e impedir a conquista corintiana, em uma final decidida nos pênaltis após dois empates, por 1 a 1 na ida e 0 a 0 na volta.

A equipe do Parque São Jorge levantou a taça em 2018, 2020, 2021 e 2022, e o time de Araraquara ficou com o troféu em 2014 e 2018, nas duas únicas finais que havia disputado até agora.

FICHA TÉCNICA

FERROVIÁRIA 0 x 0 CORINTHIANS

Ida da final do Campeonato Brasileiro feminino

Data: 07 de setembro de 2023

Hora: 16h20 (de Brasília)

Local: Arena Fonte Luminosa, Araraquara (SP)

Árbitra: Thayslane de Melo Costa (FIFA-SE)

Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (FIFA-DF) e Fernanda Nândrea Gomes Antunes (FIFA-MG)

VAR: Charly Wendy Straub Deretti (FIFA-SC)

Cartões amarelos: Mylena Carioca, Nycole (FER), Jheniffer (COR)

Cartões vermelhos: nenhum

Gols: nenhum

Público: 9.899 pessoas

FERROVIÁRA

Luciana; Moniquinha, Day Silva, Luana, Gessica (Nicoly), Barrinha, Suzane (Aline Gomes), Raquel, Mylena Carioca (Lelê), Eudimilla (Ingryd) e Laryh. Técnica: Jéssica de Lima.

CORINTHIANS

Lelê; Kati (Paulinha), Mariza, Yasmim, Isabela (Diany), Duda Sampaio (Ju Ferreira), Jaqueline, Vic Albuquerque (Fernandinha), Tamires, Gabi Portilho (Millene) e Jheniffer. Técnico: Arthur Elias.