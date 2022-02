Ferroviária e Bragantino ficam no empate na arena Fonte Luminosa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em um jogo movimentado, a Ferroviária e o Bragantino empataram, em 1 a 1, na noite deste domingo (6), pela quarta rodada do Campeonato Paulista.

Jogando em casa, a Ferroviária marcou o primeiro gol da partida aos 11 minutos do primeiro tempo. O meia Miguel acertou no ângulo esquerdo do gol do adversário e não deu chances para o goleiro Saulo. O Bragantino descontou no segundo tempo, aos 21 minutos, com um gol de cabeça de Guilherme Nunes.

O equipe de Araraquara registra seis pontos e se mantém na vice-liderança do Grupo B. O clube duela com a Ponte, em sua casa, às 21h30, na próxima quarta-feira (9).

O Bragantino recebe a Inter de Limeira, no mesmo dia, às 20h30, no estádio Nabi Abi Cheidid. Atualmente, o clube é o líder do Grupo D, com sete pontos.

Inter de Limeira bate o Botafogo-SP e se mantém na vice-liderança do Grupo A

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Inter de Limeira não deu chances para o Botafogo-SP e venceu a partida deste domingo (6) pelo placar de 3 a 0. O placar foi inaugurado em uma conversão de pênalti pelo atacante Ronaldo Silva. A equipe ampliou com mais um gol de Felipe Baxola, aos 26 minutos do segundo tempo. A Inter fechou a goleada aos 42 minutos com uma canhota de Geovane que bateu no canto direito de Deivity.

A Inter de Limeira soma cinco pontos e assume a mantém a vice-liderança do Grupo A. Na lanterna do Grupo C, o Botafogo-SP segue com cinco pontos.

No domingo (13), o Inter de Limeira recebe o Miirassol, às 11h, no estádio Major Levy Sobrinho. O Botafogo também recebe o seu rival Àgua Santa, no sábado (12), às 16h, no estádio Santa Cruz.

Mirassol e Santo André empatam e assumem a vice-lideranças de seus Grupos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mirassol e Santo André ficaram no empate neste domingo (6) por 2 a 2. A partida foi realizada no estádio José Maria de Campos Maia. Dudu Ferandes e Fabrício marcaram para o clube da cidade de Mirassol. Pelo Santo André, Lucas Tocantins e Júnior Todinho fizeram o seu pela equipe do Grande ABC.

O empate manteve o Mirassol na vice-liderança do Grupo C, com oito pontos. O Santo André acumula cinco pontos e também assume a vice-liderança do Grupo D.

Na próxima fase, o Mirassol enfrenta o Corinthians, na próxima quinta-feira (10), às 21h30, na Neo Química Arena. O Santo André enfrenta outro time grande da capital paulista, o São Paulo, no dia seguinte, às 19h, no Morumbi