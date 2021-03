Ferroviária aplica sobre o Botafogo-SP maior goleada do Paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Ferroviária venceu o Botafogo-SP por 5 a 0 nesta segunda-feira (8), na Arena da Fonte Luminosa, e detém agora a maior goleada desta edição do Campeonato Paulista. O time de Araraquara contou com três gols de Bruno Mezenga, todos eles ainda no primeiro tempo, e outros dois na etapa final, de Higor Meritão e Rogério. Com o resultado, os donos da casa empataram em pontos com o São Paulo, líder do Grupo C, com sete, enquanto os botafoguenses amargam a lanterna da chave A. Na próxima rodada, eles enfrentam Palmeiras e Ponte Preta, respectivamente.

Santo André e São Caetano fazem clássico sem gols no Paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Santo André e São Caetano empataram em 0 a 0 nesta segunda-feira (8), no estádio do Canindé, em clássico válido pelo Campeonato Paulista. Sem grandes chances, a partida teve em seus melhores momentos duas bolas colocadas nas traves na etapa final, uma por cada equipe. Agora com um ponto, os caetanistas seguem na lanterna do Grupo D e se preparam para enfrentar o Corinthians, a quem os santo-andreenses, que pegam o Red Bull Bragantino na próxima rodada, cederam a liderança da chave A, apesar da igualdade nos pontos, cinco para cada.