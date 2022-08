Ferreira deve voltar à escalação do Grêmio contra o Cruzeiro

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Ferreira deverá ser a grande novidade no Grêmio diante do Cruzeiro, neste domingo (21), pela 25ª rodada da Série B. Melhor driblador do campeonato, o meia-atacante finaliza recuperação de lesão muscular e ficará à disposição de Roger Machado para o confronto em Porto Alegre. O retorno do camisa 10 é celebrado pelas características e deve influenciar em mudanças no jeito de jogar.

Grêmio e Cruzeiro se enfrentam na Arena do Grêmio, no domingo, às 16h (de Brasília).

A volta de Ferreira surge como fato novo logo após o time de Roger perder para o CRB, em Alagoas, pelo placar de 2 a 0. Além da derrota em si, a atuação gremista em Maceió preocupou o clube internamente. Em especial o fato de a equipe não ter conseguido explorar a superioridade numérica desde os 24 minutos do primeiro tempo.

"O adversário se defendeu muito bem. Abriu mão completamente do jogo, colocou linha de seis para marcar nossa amplitude e nos faltou competência para furar esse bloqueio", disse Roger Machado, treinador do Grêmio, logo depois do jogo.

Ferreira, por outro lado, é elogiado pela capacidade de gerar espaços. Com ou sem a bola.

De acordo com o Footstats, o meia-atacante do Grêmio tem a melhor média de dribles da Série B do Campeonato Brasileiro: 2,63 dribles certos por partida. Aproveitamento de mais de 72%. Foram 21 dribles em oito jogos.

Contra o Guarani, o Grêmio tentou sete dribles ao longo da partida e acertou três. Diante do Operário, três dribles certos em meio a dez tentativas. No jogo com o CRB, seis em 14 dribles tentados. Nos três duelos o time não bateu mais do que 40% de acerto no fundamento.

Definido como um dos principais jogadores do elenco no início da temporada, Ferreira tem convivido com lesões musculares em série e por causa disso acumula somente 14 jogos em meio aos 41 compromissos do time em 2022.

Ao longo da semana, o Grêmio deverá definir a estratégia para o retorno de Ferreira. As opções são iniciar o jogo como titular ou entrar no decorrer da partida. O motivo é o período sem atuar: 26 dias. O meia-atacante sentiu nova lesão muscular no primeiro tempo da partida com a Chapecoense, em Chapecó, e ficou fora dos duelos com Guarani, Operário e CRB.

Na ausência de Ferreira, Guilherme foi o titular da função no ataque. Contratado na metade da temporada, o camisa 11 ainda busca entrosamento e adaptação. Mas tem conceito diferente, perante a comissão técnica. Ao contrário de Ferreira, o meia-atacante é visto como um finalizador melhor. Capaz de concluir com mais contundência.

Quem também deve retornar neste domingo é o lateral-direito Edílson, que se recuperou de lesão e tem treinado com a equipe. No entanto, a tendência é que ele comece no banco.

Por outro lado, Roger não poderá contar com o zagueiro Pedro Geromel, que recebeu o terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão. Quem deve entrar em seu lugar é Natã, formado na categoria de base do time. Kannemann e Jhonata Robert continuam no departamento médico.

Assim, uma possível escalação inicial do Grêmio tem: Brenno; Rodrigo Ferreira, Natã, Bruno Alves e Nicolas; Villasanti, Lucas Leiva e Campaz (Bitello); Biel, Guilherme (Ferreira) e Diego Souza.

O Cruzeiro, por sua vez, segue desfalcado por Geovane Jesus, Léo Pais, Waguininho, João Paulo e Jajá, todos no departamento médico.

Por outro lado, o técnico Paulo Pezzolano deve contar com Juan Christian e Lincoln, inscritos nesta semana. Wesley Gasolina, que estreou contra a Chapecoense, pode fazer seu primeiro jogo como titular. Uma possível escalação inicial do Cruzeiro tem: Rafael Cabral; Zé Ivaldo, Lucas Oliveira e Eduardo Brock; Filipe Machado (Willian Oliveira), Neto Moura, Wesley Gasolina, Bidu e Daniel Junior (Chay); Bruno Rodrigues e Luvannor

Estádio: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Horário: Às 16h (de Brasília) deste domingo (21)

Árbitro: Braulio da Silva Machado (Fifa/SC)

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

Transmissão: RBS TV, SporTV e Premiere