Fernando Scheffer é bronze nos 200 m livre, 1ª medalha do Brasil na natação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O brasileiro Fernando Scheffer foi medalha de bronze nos 200 m livre nas Olimpíadas de Tóquio-2020 na manhã japonesa desta terça-feira (27), ainda noite de segunda (26) no Brasil, com o tempo de 1.44,66.

Thomas Dean (1m44s22) e Duncan Scott (1m44s26), ambos do Reino Unido, foram respectivamente ouro e prata. Scheffer superou o quarto colocado, o romeno David Popovici, por apenas 2 centésimos de segundo.

"Só queria fazer minha prova, tentar colocar na água tudo que eu treinei e nadar feliz, cada braçada aproveitando cada metro. É uma sensação muito especial, parece que eu estou sonhando", afirmou após a vitória.

"A gente sempre se prepara para isso, treina pensando na medalha, mas eu tento, quando chega a competição, tirar toda a cobrança. [...] Realmente consegui colocar isso [a melhor performance] na hora certa, treinamos para isso", completou.

Scheffer nasceu em Canoas, no Rio Grande do Sul. Para a Tóquio-2020, assim como os outros brasileiros, precisou passar por uma seletiva marcada pela tensão após um ano de pandemia do novo coronavírus.

Foi a primeira medalha da natação brasileira nestas Olimpíadas e a quarta do país entre todas as modalidades dos Jogos. Antes, Rayssa Leal e Kelvin Hoefler foram prata no skate street, e o judoca Daniel Cargnin levou o bronze na categoria até 66 kg.