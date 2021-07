Fernando Scheffer é bronze nos 200 m livre, 1ª medalha do Brasil na natação

Foi a primeira medalha da natação brasileira nestas Olimpíadas e a quarta do país entre todas as modalidades dos Jogos. Antes, Rayssa Leal e Kelvin Hoefler foram prata no skate street, e o judoca Daniel Cargnin levou o bronze na categoria até 66 kg.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O brasileiro Fernando Scheffer foi medalha de bronze nos 200 m livre nas Olimpíadas de Tóquio-2020 na manhã japonesa desta terça-feira (27), ainda noite de segunda (26) no Brasil, com o tempo de 1.44,66.

