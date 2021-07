Fernando Diniz deve escalar Pará no Santos contra o Palmeiras

SANTOS, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O lateral-direito Pará retorna de suspensão e deve ser o escolhido do técnico Fernando Diniz para sábado (10), em clássico no Allianz Parque contra o Palmeiras, às 16h30 (de Brasília), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Diniz vê Pará como um jogador experiente e com potencial para voltar a jogar em alto nível. Sua boa fase na temporada passada, em bons jogos da Copa Libertadores da América 2020, chama a atenção do treinador, que segue dando novas chances ao capitão santista.

Aliás, a faixa de capitão também é peso favorável para Pará ser mantido no time. Diniz tem entre suas prioridades blindar a equipe e não "abandonar" seus jogadores. Sendo assim, a ideia é continuar o utilizando o veterano para passar confiança, assim como fez com Marinho, antes em baixa.

Madson está nos planos e também tem a aprovação do comandante. Ele agrada sobretudo no setor ofensivo e foi visto com bons olhos na partida contra o Athletico-PR, em vitória por 2 a 1, na última terça-feira, na Vila Belmiro, em que deu assistência para Marcos Guilherme. É opção contra o Palmeiras, mas improvável que comece jogando.

Ainda com dúvidas, Diniz realizará testes nesta sexta-feira (9), em seu último treino no CT Rei Pelé antes de enfrentar Abel Ferreira. Alison, em tratamento após apresentar problemas no joelho, segue como dúvida. Felipe Jonatan se recupera de lesão na coxa e deve dar espaço para Moraes, enquanto Kaio Jorge deve retornar ao ataque.

O time santista está em sétimo colocado na tabela do Campeonato Brasileiro, com 15 pontos. Como visitante, o Santos não tem bom retrospecto e passará por desafio no Allianz Parque. Foram 16 jogos fora, duas vitórias, quatro empates e 10 derrotas até aqui.

GUSTAVO SCARPA

Gustavo Scarpa vive um dos melhores momentos de sua carreira desde que chegou ao Palmeiras, em 2018. Peça-chave do elenco de Abel Ferreira, o meio-campista comemorou a fase positiva e disse que isso se dá pelo fato de estar atuando em sua posição de origem.

"Jogar na minha posição facilita um pouco. Eu sempre joguei como meia, quando cheguei no Palmeiras fui muito utilizado como ponta-direita, ponta-esquerda, isso dificultou, já que não é minha posição", disse ele em entrevista ao 'Bom Dia SP', que completou:

"Agora é a primeira vez que tenho sequência na minha posição e dá resultado. Estou feliz e espero continuar com o nível lá em cima."

Atualmente, com dois gols, boas atuações e assistências importantes no Brasileirão, Scarpa, que foi eleito o jogador do mês de junho na competição, falou sobre o próximo desafio do Palmeiras, que será o clássico contra o Santos neste sábado (10), às 16h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

"Olha, sempre é um jogo difícil, o Santos vem de bons resultados, duas vitórias. Temos uma ansiedade, mas é normal. Quando começa o jogo passa. Isso é mais na preparação", enfatizou.

PALMEIRAS

Jailson; Marcos Rocha, Luan (Felipe Melo), Gustavo Gómez e Matías Viña; Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Raphael Veiga, Wesley e Rony (Deyverson). T.: Abel Ferreira

SANTOS

John (João Paulo); Pará (Madson), Danilo Boza, Kaiky e Moraes; Camacho, Jean Mota e Gabriel Pirani; Marinho, Marcos Guilherme e Lucas Braga (Kaio Jorge). T.: Fernando Diniz

Estádio: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Horário: 16h30 (de Brasília) deste sábado (10)

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC)

VAR: Rodrigo Dalonso Ferreira (SC)

Transmissão: TV Globo, TNT e Premiere