Fernanda Garay anuncia aposentadoria do vôlei e Brait diz adeus à seleção

"Eu encerro esse ciclo orgulhosa do que a gente fez e feliz com essa prata. [feliz por] Ter tido mais uma oportunidade de jogar Jogos Olímpicos", disse. "Valeu a pena voltar para a seleção e estou muito feliz por ter vivido tudo isso", concluiu.

A ponteira disse ainda que se orgulha muito do caminho trilhado pelo time durante os Jogos Olímpicos, e afirmou estar "muito feliz" por ter atuado em mais uma Olimpíada, já que não tinha certeza se estaria "em condições" de continuar rendendo bem. Com o adiamento dos Jogos por causa da pandemia, Garay pôde se preparar por mais um ano e chegou ao Japão jogando em alto nível, sendo um dos destaques do time na campanha.

"Não vou jogar a próxima temporada, vou ter um tempo para mim", disse Garay após receber a medalha de prata. "Encerro essa jornada com a seleção muito orgulhosa do que eu fiz, muito feliz. Eu fiquei feliz pelo carinho que recebemos aqui", completou ela.

