Ferj oficializa jogos do Flamengo no Carioca em Manaus, João Pessoa e Natal

MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ) oficializou nesta sexta-feira (22) a realização de partidas do Flamengo em Manaus, João Pessoa e Natal em 2024, pelo Campeonato Carioca.

O QUE ACONTECEU

O time rubro-negro enfrentará o Audax Rio na Arena da Amazônia, em Manaus, o Nova Iguaçu, no Estádio Almeidão, em João Pessoa e a Portuguesa-RJ na Arena das Dunas, em Natal.

A mudança acontece em parte devido à manutenção que ainda estará sendo realizada no gramado do Maracanã nas primeiras partidas. A alteração também foi algo acordado com a diretoria do time.

Esta será a primeira vez que o Flamengo jogará no Nordeste valendo pelo Campeonato Carioca.

VEJA OS DETALHES

1ª rodada - 17 de janeiro, às 21h30 - Flamengo x Audax Rio (Arena da Amazônia, em Manaus)

2ª rodada - 21.de janeiro, às 18h10 - Nova Iguaçu x Flamengo (Estádio Almeidão, em João Pessoa)

4ª rodada - 27 de janeiro, às 18h10 - Flamengo x Portuguesa-RJ (Arena da Dunas, em Natal)