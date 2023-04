Feminino: Jogo de volta do Brasileiro A3 entre Recanto e Tarumã é alterado

Lembrando que, no duelo de ida, as meninas do Recanto abriram uma boa vantagem, vencendo por 3 a 0. O Tarumã vai para o tudo ou nada e, caso consigam o empate no placar agregado, a decisão será nos pênaltis.

O confronto válido pela volta da primeira fase do Campeonato Brasileiro Feminino Série A3 está marcado para este sábado (29), às 15h (horário de Manaus), mas passou do estádio Carlos Zamith para o estádio Ismael Benigno (Colina).

