Felipe Meligeni é campeão em Lyon e volta a ser o número dois do Brasil

Esta é a terceira conquista de Challenger do tenista. Ele também foi campeão em Lasi, na Romênia, ano passado, e em São Paulo, no final de 2020.

Felipe Meligeni ultrapassa Thiago Wild e volta a ser o número dois do Brasil, atrás apenas de Thiago Monteiro. No ranking mundial ele vai para 129º.

