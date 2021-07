Felipe Lima cita dificuldade de recuperação após não conseguir ida à final da natação

"Saio feliz com esse resultado nos 100 m peito. Queria a final, mas igualei a marca das minhas Olimpíadas anteriores, em Londres, em 2012. No final da semifinal, cansei um pouco", finalizou.

Em Tóquio, nadador ainda vai participar do revezamento 4 x 100 m medley masculino e do misto.

Na noite deste sábado (24, manhã no Brasil), ele fez o melhor tempo de sua carreira na prova qualificatória (59s17). Na manhã deste domingo (25, em Tóquio, noite de sábado no Brasil), ele marcou 59s80. Entre os 16 semifinalistas, ficou com o 12º melhor tempo e não entrou entre os oito finalistas que disputam medalha.

TÓQUIO, JAPÃO (FOLHAPRESS) - Felipe Lima tem uma explicação para não ter conseguido a vaga para a final dos 100 m peito nas Olimpíadas de Tóquio. Seu corpo não respondeu bem a nadar as eliminatórias à noite e depois as semifinais na manhã seguinte.

