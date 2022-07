Felipe Alves estreia com erro, defende pênalti e sai com saldo positivo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após descobrir que a lesão de Jandrei deixaria o goleiro fora do time titular por mais tempo do que o previsto, o São Paulo correu atrás de um arqueiro que pudesse chegar e ser titular.

O escolhido foi Felipe Alves. O fato de ter jogado com Rogério Ceni no Fortaleza, aliado ao bom desempenho com a bola nos pés, credenciaram Felipe, que foi contratado na sexta-feira, apresentado no sábado e titular neste domingo (31), na derrota por 1 a 0 para o Athletico-PR.

Até o início do segundo tempo, a partida do novo camisa 1 do São Paulo era boa. Com direito a boa defesa em chute cara a cara de Vítor Roque. O problema foi a etapa final. Felipe Alves foi dominar uma bola na área, mas ela escapou. Vitor Roque roubou a bola do goleiro são-paulino e foi derrubado. Pênalti. O que poderia ser um desastre, virou redenção depois de Felipe Alves defender a cobrança de Thiago Heleno.

Minutos mais tarde, novo pênalti para os donos da casa. Desta vez, Moreira derrubou Canobbio no limite da área. Vitor Bueno, ex-São Paulo, não deu chance para o recém-contratado goleiro tricolor.

Felipe Alves fez mais algumas boas defesas. E deu a Ceni a certeza de que poderá substituir Jandrei. O São Paulo agora corre contra o tempo para que Jandrei esteja apto a jogar contra o América-MG, dia 18 de agosto, pela Copa do Brasil. Para o duelo com o Ceará, na próxima quarta-feira (3), pela Copa Sul-Americana, Felipe Alves será o titular.

Com a derrota para o Furacão, o São Paulo estaciona nos 26 pontos e fica longe do G4 do Campeonato Brasileiro, ou seja, do grupo que garante vaga direta na fase de grupos da Libertadores, objetivo traçado por Ceni no começo do torneio.