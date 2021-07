Felipão volta ao Grêmio após 6 anos, anuncia clube

“Quero fazer a comunicação oficial, Luiz Felipe Scolari é o novo treinador do Grêmio, vai ser acompanhado pela Paulo Turra e Carlos Pracidelli e seus auxiliares e também pelo Thiago Gomes, nosso assistente do clube, que fazemos grande expectativa. E a manutenção do Reverson na preparação física”, informou o vice de futebol, Marcos Herrmann, após a derrota para o Palmeiras.

O Grêmio anunciou a volta de Felipão, nesta quarta-feira (7) após 6 anos longe do clube, no qual já atuou três vezes, completando a quarta agora. O técnico de 72 anos irá substituir Tiago Nunes.

