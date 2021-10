Felipão e elenco do Grêmio se reúnem por quase 2 h após derrota em casa

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O dia seguinte à derrota para o Sport foi de muita conversa no Grêmio. Nesta segunda-feira (4), jogadores e comissão técnica se reuniram por quase duas horas em busca de mobilização e soluções para o restante do Campeonato Brasileiro.

O revés em casa, pelo placar de 2 a 1, gerou enorme frustração e abatimento ainda no domingo (3). A frustração se explica pela consequência do jogo. Com a derrota, o Grêmio deixou escapar pela terceira vez a chance de sair da zona de rebaixamento.

A reunião desta segunda chamou atenção pela duração. Os papos entre jogadores, comissão técnica e eventualmente diretoria já aconteceram antes, nesta temporada e com Felipão à frente do time, mas nunca por tanto tempo.

A conversa ocorreu nas dependências do CT Presidente Luiz Carvalho. Jogadores e Felipão iniciaram a reunião e, em um segundo momento, o treinador deixou o ambiente para o elenco conversar entre si. Depois, Scolari voltou à sala.

No domingo, Felipão já havia sinalizado sobre possível reunião com o elenco. Depois da derrota em casa, o treinador falou que pretendia rever o jogo e discutir soluções para os erros diante do Sport. O papo com elenco, segundo apurou a reportagem, foi além da atuação contra o time pernambucano.

Na sequência, os jogadores que não iniciaram a partida contra o Sport foram a campo para o treinamento. Os atletas que jogaram desde o início ficaram na academia. Nesta terça (5), Luiz Felipe Scolari comanda treino tático para montar o time que enfrenta o Cuiabá. O jogo pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro acontecerá na quarta (6), às 21h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio.