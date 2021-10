Felipão e comissão técnica deixam o Grêmio após derrota para o Santos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio anunciou na madrugada desta segunda-feira a demissão do técnico Felipão do comando da equipe. Em nota oficial publicada em seu site, o tricolor gaúcho informou que a saída foi em "comum acordo" após uma reunião realizada na noite de domingo. A saída do treinador era iminente.

Em entrevista coletiva após a derrota para o Santos na Vila Belmiro, o presidente Romildo Bolzan Júnior não havia garantido a manutenção de Luiz Felipe Scolari no cargo.

"Acabamos de fechar a roda no vestiário e cada um fez sua manifestação. É um ambiente de decepção, de todos nós. Por mais jornalístico que seja e que possa interessar, não é o momento de falar sobre isso (troca na comissão técnica). Não temos que falar sobre isso agora. Estamos doídos, machucados e tristes. Nestas horas se fica calado, se recolhe, e no dia seguinte se verifica o que se vai fazer", disse Romildo após a partida.

Felipão assumiu o Grêmio em julho já na zona de rebaixamento após a demissão de Thiago Nunes. Ele ficou apenas três meses no cargo. Ao todo, Scolari comandou a equipe nesta quarta passagem por 21 partidas. Foram nove vitórias, três empates e nove derrotas, com 47,6% de aproveitamento. O time marcou 22 gols e sofreu 23 no período.

O Grêmio vive um momento delicado no Brasileirão. Sem vencer há quatro partidas, dentre as quais três são derrotas, o time é o penúltimo colocado do campeonato, com 23 pontos. O Tricolor está a cinco pontos do Santos, o primeiro colocado fora da zona de degola.

Além disso, Scolari não conseguiu levar o Grêmio muito adiante nas copas que disputou. Na Sul-Americana a equipe foi eliminada em casa pela LDU. Já na Copa do Brasil os gremistas caíram nas quartas de final diante do Flamengo.

Na próxima partida, na quarta-feira contra o Fortaleza pelo Brasileirão, Thiago Gomes vai comandar a equipe.

Veja a nota oficial do Grêmio

"O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense informa que, após reunião esta noite, chegou a um comum acordo com o técnico Luiz Felipe Scolari para o encerramento do vínculo. Felipão deixa o Grêmio com os auxiliares Carlos Pracidelli e Paulo Turra e o preparador físico Anselmo Sbragia. Nesta quarta passagem pelo Tricolor, o técnico bicampeão da América tornou-se o segundo treinador com mais jogos à frente do Grêmio, completando 385 jogos na casamata. No último mês, perpetuou-se na história gremista ao marcar seu nome na Calçada da Fama. O Clube agradece o comprometimento e respeito do técnico e sua equipe com a instituição durante o período de trabalho. Ao mesmo tempo, Luiz Felipe deixa registrado o seu agradecimento ao Grêmio: "e continuarei sendo gremista, como sempre fui e sempre serei".